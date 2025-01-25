“Вы понятия не имеете”: теории о втором трейлере GTA 6 достали даже Роджера Кла...

“Вы понятия не имеете”: теории о втором трейлере GTA 6 достали даже Роджера Кларка, сыгравшего Артура Моргана в RDR 2Сообщество Grand Theft Auto генерирует огромное количество абсурдных теорий относительно второго трейлера к GTA 6.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)