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«В могиле славы не найти» — в Евросоюзе признали наличие ножа в спине Украины

«В могиле славы не найти» — в Евросоюзе признали наличие ножа в спине Украины

Западные страны предают Украину, они принуждают Киев заключить мир для невыгодных для него условиям. Об этом сообщила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли в своем личном блоге в социальной сети Х.

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