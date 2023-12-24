Западные страны предают Украину, они принуждают Киев заключить мир для невыгодных для него условиям. Об этом сообщила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли в своем личном блоге в социальной сети Х.
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