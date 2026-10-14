Двое судей — Эдгар Шатирян и Владимир Варданян — не набрали необходимого числа голосов в обоих турах тайного голосования, поэтому выборы руководителя суда признаны несостоявшимися, а повторное голосование пройдет по установленной законом процедуре.
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