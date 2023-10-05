Politico: Зеленский начал "сходить с ума" после получения тревожных новостей из США

В Киеве опасаются, что отставка американского спикера Маккарти крайне негативно скажется на способностях ВСУ воевать против РоссииНекоторое время назад стало известно об отставке Кевина Маккарти с поста спикера США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии