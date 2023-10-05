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Царьград

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Politico: Зеленский начал "сходить с ума" после получения тревожных новостей из США

Politico: Зеленский начал "сходить с ума" после получения тревожных новостей из США

В Киеве опасаются, что отставка американского спикера Маккарти крайне негативно скажется на способностях ВСУ воевать против РоссииНекоторое время назад стало известно об отставке Кевина Маккарти с поста спикера США.

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