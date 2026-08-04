Ученые ПНИПУ и ИТХ УрО РАН узнали, как ускорить создание пептидных лекарств

Факторы, позволяющие ускорить и удешевить разработку лекарственных препаратов на основе дипептидов, установила команда исследователей из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и Института технической химии (ИТХ) УрО РАН, 3 августа сообщила пресс-служба ПНИПУ.
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