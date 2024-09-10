Билл Гейтс говорит, что выход на пенсию “звучит ужасно”, и хочет проработать еще 30 лет. Соучредитель Microsoft обратился к своему другу и коллеге-миллиардеру Уоррену Баффету за вдохновением относительно того, как продолжать работать в свои девяносто.
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