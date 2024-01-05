Сосульки на крыше – не такая уж мелочь, как может показаться на первый взгляд

﻿﻿Сосульки на крыше – это не такая уж мелочь, как может показаться на первый взгляд. Они могут радовать романтичного дачника своей природной гармонией, но только до тех пор, пока не вырастут до угрожающих размеров или не попадут прямо в отмостку рядом с домом.