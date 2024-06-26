В ТиНАО на площади 6,3 гектара появится стрелково-охотничий клуб

В ТиНАО появится стрелково-охотничий клуб. Глава Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская сообщила о выделении земельного участка площадью 6,3 га для строительства этого вида досуга.
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