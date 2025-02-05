Заговор глобалистов

США не являются суверенным государством. Они потеряли свой суверенитет в результате того, что я называю «восстанием 1913 года», когда были приняты Закон о Федеральном резерве и поправка к Закону о подоходном налоге.
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