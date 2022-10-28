На межвидовом полигоне ЮВО в Волгоградской области продолжается интенсивная боевая подготовка с военнослужащими, призванными в рамках частичной мобилизации

Военнослужащие выполнили контрольные стрельбы из автомата Калашникова с места, а также в составе подразделения по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим живую силу противника на расстоянии до 600 метров.
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