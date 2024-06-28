28.06.24 Липцы - Глубокое 50.240663 36.413623 Харьковское направление. Боевые действия в районе Липцев.
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28.06.24 Липцы - Глубокое 50.240663 36.413623 Харьковское направление. Боевые действия в районе Липцев.
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