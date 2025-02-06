Путин кардинально изменил состав Госсовета: кто потерял место в важнейшем органе власти?

В обновленный президиум также включены главы ряда регионов: Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров Губернатор Приморского края Олег Кожемяко Губернатор Красноярского края Михаил Котюков Губернатор Московской области Андрей Воробьев Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко Губернатор Рязанской области Павел Малков Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев Губернатор Новгородской области Андрей Никитин Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин Губернатор Челябинской области Алексей Текслер Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский Губернатор Мурманской области Андрей Чибис Губернатор Калужской области Владислав Шапша Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов Губернатор Севастополя Михаил Развожаев Мэр Москвы Сергей Собянин Из предыдущего состава президиума были исключены вице-премьер Юрий Трутнев, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, губернатор Амурской области Василий Орлов, губернатор Кировской области Александр Соколов и губернатор Курганской области Вадим Шумков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии