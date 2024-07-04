Песков: Путин может в этом году посетить столицу Монголии Улан-Батор

Глава Российской Федерации Владимир Путин может в этом году посетить столицу Монголии Улан-Батор. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, информирует РИА Новости.
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