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Аргументы недели

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Песков: Путин может в этом году посетить столицу Монголии Улан-Батор

Песков: Путин может в этом году посетить столицу Монголии Улан-Батор

Глава Российской Федерации Владимир Путин может в этом году посетить столицу Монголии Улан-Батор. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, информирует РИА Новости.

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