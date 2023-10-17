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Будет вкусно

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Яблочное варенье «Паутинка» на зиму

Яблочное варенье «Паутинка» на зиму

Кто бы мог подумать, что дети предпочтут домашнюю заготовку желейным червячкам! А так оно и будет, если вы приготовите яблочное варенье «Паутинка».

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