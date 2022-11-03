Кайри Ирвинг и «Нетс» пожертвуют по 500 тысяч долларов после антисемитского поста баскетболиста

Разыгрывающий Кайри Ирвинг и его клуб «Нетс» пожертвуют по 500 тысяч долларов на образовательные программы после поста баскетболиста с отсылкой к фильму «От евреев к неграм: разбудите черную Америку», который содержит антисемитские клише.