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Фельдмаршал Борис Петрович Шереметев. «Осень жизни» полководца

Фельдмаршал Борис Петрович Шереметев. «Осень жизни» полководца

И. Аргунов. Портрет фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева. 1768 г.В этой статье мы снова будем говорить о Борисе Петровиче Шереметеве, и начать ее придется с рассказа о несчастном Прутском походе 1711 года.

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