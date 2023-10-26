Мелик-Гусейнов высказался против матча "Торпедо" на стадионе "Нижний Новгород"

Гендиректор футбольного клуба "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал слухи о желании хоккейной команды "Торпедо" сыграть на стадионе "Нижний Новгород", которая является домашним полем нижегородских футболистов.
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