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Заплатят 15 миллионов. В России объявили награду за сбитый самолет F-16 на Украине

Заплатят 15 миллионов. В России объявили награду за сбитый самолет F-16 на Украине

Заплатят 15 миллионов. В России объявили награду за сбитый самолет F-16 на Украине Юлия СоколоваВ последнее время российские предприниматели активно включаются в поддержку военных.

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Комментарии
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Юрий Ded
Ага заплатят . Заплатят так же как за абрамсы .
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