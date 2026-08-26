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Бойкова и Козловский заявлены на сентябрьский челленджер в США

Бойкова и Козловский заявлены на сентябрьский челленджер в США

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский вошли в число участников турнира John Nicks Pairs International серии «Челленджер», который пройдёт 11 и 12 сентября в Норвуде (штат Массачусетс).

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