Бойкова и Козловский заявлены на сентябрьский челленджер в США

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский вошли в число участников турнира John Nicks Pairs International серии «Челленджер», который пройдёт 11 и 12 сентября в Норвуде (штат Массачусетс).
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