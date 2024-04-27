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Правда ли, что учиться в Южной Корее смогут только самые лучшие и умные студенты?

Правда ли, что учиться в Южной Корее смогут только самые лучшие и умные студенты?

Интерес к Южной Корее растет в геометрической прогрессии: здесь можно сказать спасибо, например, к-поп-культуре, которой так увлекаются подростки — а потом хотят учиться здесь! Расскажем все про корейское образование — по крайней мере все, что вам нужно знать в первую очередь.

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