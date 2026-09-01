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The Eurasia Daily news agency

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Tajikistan goes on the offensive: 6,000-year-old Aryan civilization and World Nowruz

Tajikistan goes on the offensive: 6,000-year-old Aryan civilization and World Nowruz

At the end of July, an article by Candidate of Philological Sciences Ehson Safarzoda "Architect of Peace" was published on the website of the Ministry of Education and Science of Tajikistan, in which it was proposed to nominate President of Tajikistan Emomali Rahmon for the Nobel Peace Prize.

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