Финансист Вязовский перечислил наиболее выгодные для покупки валюты

Федеральное агентство новостей https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru Ссылка на Дзен Лев Добрый Банк России смягчил временный порядок операций с наличной валютой, что позволило гражданам скупать ее практически без ограничений.