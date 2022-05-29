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Финансист Вязовский перечислил наиболее выгодные для покупки валюты

Финансист Вязовский перечислил наиболее выгодные для покупки валюты

Федеральное агентство новостей https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru  Ссылка на Дзен Лев Добрый Банк России смягчил временный порядок операций с наличной валютой, что позволило гражданам скупать ее практически без ограничений.

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