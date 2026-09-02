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МОСИНФОРМ

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Схема движения на Шелепихинской набережной изменится с 10 сентября

Схема движения на Шелепихинской набережной изменится с 10 сентября

С 10 сентября на Шелепихинской набережной в Пресненском районе изменится схема движения автотранспорта, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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