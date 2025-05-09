Жители эстонской Нарвы посмотрели трансляцию парада Победы из Ивангорода

Жители эстонского города Нарва 9 мая пришли посмотреть трансляцию парада Победы в Москве, которую демонстрировали на большом экране с противоположного берега разделяющей Россию и Эстонию реки Наровы, где находится город Ивангород.
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