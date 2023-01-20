В Смоленске полицейские провели для студентов познавательную экскурсию в экспертно-криминалистический центр УМВД

Эксперт-криминалист прибывает на место происшествия в составе следственно-оперативной группы, собирает и фиксирует как можно больше следов и улик, которые затем анализирует и исследует.
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