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Иркутск Сегодня

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В Иркутске задержали курьера, который забирал у пенсионеров деньги по указанию «лже-губернатора»

Полиция задержала 20-летнего парня из Новосибирска. Он был курьером мошенников, которые звонили пожилым людям от имени главы Иркутской области и забирали у них сбережения.

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