Съемки в Кинодоме, салат «Оливье» и фигурное катание — гостей ждут самые интересные мастер-классы «Путешествия в Рождество»

Сказочный традиционный фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит в Москве. На мастер-классах, организованных на площадках фестиваля, гости могут познакомится с магией кино и театра, изучить творческие профессии и попробовать себя в разных ролях на сцене и съемочной площадке.
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