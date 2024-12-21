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Съемки в Кинодоме, салат «Оливье» и фигурное катание — гостей ждут самые интересные мастер-классы «Путешествия в Рождество»

Съемки в Кинодоме, салат «Оливье» и фигурное катание — гостей ждут самые интересные мастер-классы «Путешествия в Рождество»

Сказочный традиционный фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит в Москве. На мастер-классах, организованных на площадках фестиваля, гости могут познакомится с магией кино и театра, изучить творческие профессии и попробовать себя в разных ролях на сцене и съемочной площадке.

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