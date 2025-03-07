У берегов Пуэрто-Рико задержали лодку с двумя гражданами России

В компании с мигрантами из Доминиканы русские мужчина и женщина планировали попасть в США.Сотрудники пограничной службы Соединённых Штатов Америки сообщили о задержании двух граждан России, которые пытались нелегально проникнуть в страну у западного побережья Пуэрто-Рико.