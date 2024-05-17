Путин уверен в дальнейшем укреплении альянса России и Китая в энергетике

Альянс России и Китая в энергетике продолжит укрепляться, Москва готова снабжать Пекин экологически чистой энергией, заявил российский президент Владимир Путин на церемонии открытия Российско-китайского Экспо и форума межрегионального сотрудничества.
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