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Проба 2

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20 светлых воспоминаний о детстве, когда радость таилась в простых мелочах

20 светлых воспоминаний о детстве, когда радость таилась в простых мелочах

Чем дальше остается детство, тем удивительнее набор вещей, которые мы о нем помним. Не обязательно большие праздники или дорогие подарки — гораздо чаще в памяти остаются самые обычные дни, привычные семейные ритуалы и нехитрые развлечения.

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