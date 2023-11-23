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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Морозов: «Задумывались о завершении карьеры еще год назад. Но тогда я предложил Тарасовой покататься год для себя, без сильного напряжения»

Фигуристы объявили об окончании соревновательной карьеры 13 ноября. «На самом деле мы задумывались о завершении карьеры еще год назад.

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