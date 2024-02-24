Премьеры Бельгии, Италии, Канады и глава ЕК прибыли в Киев

Премьер Бельгии Александр Де Кроо, глава итальянского кабмина Джорджия Мелони, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решили посетить украинскую столицу 24 февраля, сообщает Reuters.
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