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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг поздравил Карелина с днем рождения: «Один из величайших спортсменов в истории страны, человек, чьи победы стали частью истории мирового спорта. У него многому можно поучиться»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поздравил Александра Карелина с днем рождения. Трехкратному олимпийскому чемпиону по греко-римской борьбе исполнилось 59 лет.

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