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«Телеграм» могут заблокировать в Турции

«Телеграм» могут заблокировать в Турции

Мессенджер «Телеграм» находится под угрозой блокировки в Турции. Поводом для остановки его работы может стать тот факт, что в компании не удаляют каналы с пропагандой азартных игр и продажей наркотиков, пишет издание Türkiye.

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