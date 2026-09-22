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Трамп, Макрон и Эрдоган выступят в первый день Генассамблеи ООН

Трамп, Макрон и Эрдоган выступят в первый день Генассамблеи ООН

Трамп, Макрон, Эрдоган и лидеры арабских стран выступят в первый день общих прений Генассамблеи ООН. Главными темами станут война с Ираном, безопасность Ормузского пролива, конфликт России и Украины, ситуация в Газе, соперничество США с Китаем в сфере ИИ и выбор нового генсека ООН.

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