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Уголовное преследование за распространение запрещенной информации: что изменится

Уголовное преследование за распространение запрещенной информации: что изменится

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому предлагается наделить подозреваемых правом самостоятельно удалять противоправный контент в интернете в течение 24-х часов до возбуждения уголовного дела.

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