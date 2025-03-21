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Эксперт Роспотребнадзора: детям в РФ нужно запретить чипсы по примеру энергетиков

Эксперт Роспотребнадзора: детям в РФ нужно запретить чипсы по примеру энергетиков

В России необходимо ввести запрет не только на продажу детям чипсов, но и ограничить рекламу этого вредного продукта, считает председатель общественной организации по защите прав потребителей, глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

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