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Госдума РФ приняла законопроект о расширении использования материнского капитала для недвижимости и готовит новые инициативы»

Госдума РФ приняла законопроект о расширении использования материнского капитала для недвижимости и готовит новые инициативы»

Госдума РФ приняла законопроект о расширении использования материнского капитала для недвижимости и готовит новые инициативы» Ирэн ОрлонскаяВ ходе заседания Государственной думы Российской Федерации был принят в первом чтении законопроект о расширении возможностей использования материнского капитала для приобретения недвижимости.

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