Госдума РФ приняла законопроект о расширении использования материнского капитала для недвижимости и готовит новые инициативы» Ирэн ОрлонскаяВ ходе заседания Государственной думы Российской Федерации был принят в первом чтении законопроект о расширении возможностей использования материнского капитала для приобретения недвижимости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии