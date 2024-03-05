Госдума РФ приняла законопроект о расширении использования материнского капитала для недвижимости и готовит новые инициативы» Ирэн ОрлонскаяВ ходе заседания Государственной думы Российской Федерации был принят в первом чтении законопроект о расширении возможностей использования материнского капитала для приобретения недвижимости.