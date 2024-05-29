Бывший заместитель гендиректора китайского продовольственного гиганта COFCO арестован за взятки и злоупотребление служебным положением

Пекин, 29 мая /Синьхуа/ -- Бывший заместитель генерального директора крупнейшего китайского продовольственного трейдера COFCO Чжоу Чжэн был арестован по подозрению в получении взяток, хищении и злоупотреблении служебным положением, сообщили в среду в Верховной народной прокуратуре /ВНП/.