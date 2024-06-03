Китай и Бахрейн установили отношения всеобъемлющего стратегического партнерства

Пекин, 31 мая /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа в пятницу объявили об установлении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами, что стало новой вехой в двусторонних связях.