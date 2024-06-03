Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Китай и Бахрейн установили отношения всеобъемлющего стратегического партнерства

Пекин, 31 мая /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа в пятницу объявили об установлении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами, что стало новой вехой в двусторонних связях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх