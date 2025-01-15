Вылов рыбы в Черном море хотят ограничить из-за экологической катастрофы

Первый замруководителя партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев обратился к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить хозяйства по разведению морепродуктов и ограничить вылов рыбы в Черном и Азовском морях.
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