Вылов рыбы в Черном море хотят ограничить из-за экологической катастрофы

Первый замруководителя партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев обратился к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить хозяйства по разведению морепродуктов и ограничить вылов рыбы в Черном и Азовском морях.