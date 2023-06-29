Военное обозрение

3 467 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Хохлы мне чем то упертых баранов мне здесь сейчас напоминают... Которые упорно бьются своими тупыми лбами в дубовые в...Владимир Рогов: У...
  • Влад Владимиров
    Как говорят,выдавать желаемомое за действительное все эти англосаксы давным давно уже там очень любят. К их воображе...Лазерные пушки пр...
  • Влад Владимиров
    Надо бы, наверное, ему помочь уйти в небытие...  А то же борзота пиндосов не признает границ нигде...Единственный само...

Польские избиратели поддержали аплодисментами призыв депутата прекратить «бандеризацию» страны

Польские избиратели поддержали аплодисментами призыв депутата прекратить «бандеризацию» страны

Депутат от партии «Конфедерация свободы и независимости» Польши Гжегож Браун, выступая на съезде, призвал начать борьбу с «бандеризацией» страны.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх