55 триллионов рублей с вкладов могут направить на фондовый рынок в рамках приватизации

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что средства населения, размещенного на банковских вкладах (в общей сложности 55 триллионов рублей), могут быть направлены на фондовый рынок для покупки акций крупных компаний в ходе новой "большой приватизации".