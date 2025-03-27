55 триллионов рублей с вкладов могут направить на фондовый рынок в рамках приватизации

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что средства населения, размещенного на банковских вкладах (в общей сложности 55 триллионов рублей), могут быть направлены на фондовый рынок для покупки акций крупных компаний в ходе новой "большой приватизации".
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