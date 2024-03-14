Избирательная комиссия Тверской области приглашает земляков к участию в фотоконкурсе «Голосуем за Россию!»

Напоминаем землякам, что уже завтра, 15 марта, в первый день голосования на главных выборах страны, в Тверской области стартует и по 1 апреля 2024 года проводится посвященный выборам Президента Российской Федерации фотоконкурс «Голосуем за Россию!».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии