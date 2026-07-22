Олени-эмигранты, Каллас и наивный Карлсон, бедные армяне: утренний кофе с EADaily

Утренний кофе. Фото: adobe.com Продолжаются всяческие военные действия. И если вы думаете, что имеются в виду только конфликт в Европе (его, кстати, трудно назвать украинско-российским) и конфликт на Ближнем Востоке, то вы ошибаетесь.