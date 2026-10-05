Минфин и бизнес договорились о налоге на сверхдоходы горно-металлургических компаний

Налог на сверхдоходы для компаний горно-металлургического сектора составит до 30% и будет взиматься с дополнительных доходов, полученных из-за роста мировых цен на полезные ископаемые в 2026 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин ратифициров...
- В Вашингтоне пред...
- ТО Экспорт дизеля из...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым