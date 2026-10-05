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Минфин и бизнес договорились о налоге на сверхдоходы горно-металлургических компаний

Минфин и бизнес договорились о налоге на сверхдоходы горно-металлургических компаний

Налог на сверхдоходы для компаний горно-металлургического сектора составит до 30% и будет взиматься с дополнительных доходов, полученных из-за роста мировых цен на полезные ископаемые в 2026 году.

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