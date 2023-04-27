Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

105 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Рудольф Захарян
    Раз уже раньше давали согласие отказаться от флага, гимна и другой символики, то винить надо только себя и своих упра...Депутат Терюшков:...
  • leonid
    Хреновые игроки, а сколько было  шума, особенно про Мудрика. В Шахтере он действительно играл хорошо. Но Челси не Шах...У Мудрика 2 ассис...
  • Irina Krasnova
    кто это??У Изнера родился ...

Футболистка Козлова о первой зарплате в «Енисее»: «Пять тысяч. Думала: «Я богатая». Даже не знала, куда потратить»

Футболистка Козлова о первой зарплате в «Енисее»: «Пять тысяч. Думала: «Я богатая». Даже не знала, куда потратить»

Футболистка сборной России начала выступать за красноярский клуб в 2015 году, в 2021‑м перешла в «Локомотив».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх