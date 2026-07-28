Вещие сны Александра Широкорада: Черное море опять стало Русским — наши корсары постарались

Алексей Горшков

Сейчас, когда ЛЮБОЙ дорогостоящий военный корабль можно ПРЯМО С БЕРЕГА расстрелять несравнимо более дешёвыми дальнобойными ракетами или ещё более дешёвыми беспилотными катерами - КРУПНЫЕ КОРАБЛИ ПРОСТО СМЫСЛ ПОТЕРЯЛИ (пример - крейсер "Москва")! А уж как иранцы США "умыли" - из ДВУХ американских авианосцев ОДИН уже получил, и ушёл подальше от Ирана "зализывать раны"; ДРУГОЙ и подойти боится - у него "то понос, то золотуха" - то канализацию прорвёт, то прачечная сгорит! "Было бы счастье - да несчастье помогло"! Ну НЕТ у 404-й КРУПНЫХ ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ (за исключением невоюющего "Сагайдачного") так они И НЕ ТЕРЯЮТ ИХ - таких дорогущих! Делают ставку на "москитный флот", над чем мы потешались - так они же ПРАВЫ - НАДО И У ПРОТИВНИКА УЧИТЬСЯ !!! Помнится Пётр I шведов своими учителями называл, а наша МОЛНИЕНОСНАЯ Победа над Японией в 1945 году - не результат ли усвоения опыта немецкого "Блицкрига" ? Эта невосприимчивость к историческим изменениям в технике мне напомнило историю - может, и байку - но ОЧЕНЬ ХАРАКТЕРНУЮ !!! Начало XIX века - какой-то один из первых пароходов, а труба у него ... КИРПИЧНАЯ !!! - Почему кирпичная? - Так труба же - все они кирпичные!