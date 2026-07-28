БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Вещие сны Александра Широкорада: Черное море опять стало Русским — наши корсары постарались

Вещие сны Александра Широкорада: Черное море опять стало Русским — наши корсары постарались

Россия имеет такое количество морских и воздушных дронов, что хватит умиротворить всю Европу, однако есть один нюанс Александр Широкорад Фото: AP/TASS В IX-XI веках арабские географы именовали Чёрное море Русским морем.

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Комментарии
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Алексей Горшков
Сейчас, когда ЛЮБОЙ дорогостоящий военный корабль можно ПРЯМО С БЕРЕГА расстрелять несравнимо более дешёвыми дальнобойными ракетами или ещё более дешёвыми беспилотными катерами - КРУПНЫЕ КОРАБЛИ ПРОСТО СМЫСЛ ПОТЕРЯЛИ (пример - крейсер &quot;Москва&quot;)! А уж как иранцы США &quot;умыли&quot; - из ДВУХ американских авианосцев ОДИН уже получил, и ушёл подальше от Ирана &quot;зализывать раны&quot;; ДРУГОЙ и подойти боится - у него &quot;то понос, то золотуха&quot; - то канализацию прорвёт, то прачечная сгорит! &quot;Было бы счастье - да несчастье помогло&quot;! Ну НЕТ у 404-й КРУПНЫХ ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ (за исключением невоюющего &quot;Сагайдачного&quot;) так они И НЕ ТЕРЯЮТ ИХ - таких дорогущих! Делают ставку на &quot;москитный флот&quot;, над чем мы потешались - так они же ПРАВЫ - НАДО И У ПРОТИВНИКА УЧИТЬСЯ !!! Помнится Пётр I шведов своими учителями называл, а наша МОЛНИЕНОСНАЯ Победа над Японией в 1945 году - не результат ли усвоения опыта немецкого &quot;Блицкрига&quot; ? Эта невосприимчивость к историческим изменениям в технике мне напомнило историю - может, и байку - но ОЧЕНЬ ХАРАКТЕРНУЮ !!! Начало XIX века - какой-то один из первых пароходов, а труба у него ... КИРПИЧНАЯ !!! - Почему кирпичная? - Так труба же - все они кирпичные!
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1 м.
Nikolia Vovchenko
Грешно смеяться над...Лучше бы заставить делать то, что нужно было сделать ещё четыре года назад
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1 м.
Скиф Туран
Встречался я с руководством ЧФ - карьеристы! А на интересы страны, им ложить.
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4 н.