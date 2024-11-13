В Шанхае прошел семинар по изучению теоретических идей Си Цзиньпина о развитии городов

Шанхай, 12 ноября /Синьхуа/ -- Во вторник в городе Шанхай /Восточный Китай/ прошел семинар, посвященный изучению и воплощению в жизнь важных теоретических идей генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина о работе, связанной с городским развитием и управлением.