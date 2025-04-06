Уборщики забирали мусор, однако удрали с места из-за крысы

В британском городе Бирмингем, который страдает от куч невывезенного мусора, произошла неприятная история: уборщики должны были забрать отходы, однако когда мусорщики увидели одну большую крысу, то очень быстро удрали оттуда.
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